PlayStation 5, abbondanza di scorte in alcuni negozi della Germania: la crisi è risolta?

La nascita della divisione mobile di PlayStation non ha sicuramente distolto l'attenzione dalla crisi delle scorte di PlayStation 5, una situazione sorta sin da lancio della console. Tuttavia, in alcuni paesi, tra cui la Germania, sembra che tutto si stia finalmente risolvendo.

La voce è stata messa in circolo dall'utente Shtef, attraverso un post sul famoso forum NeoGAF. Shtef rivela di essersi trovato di recente a Berlino quando, durante una visita a un negozio di elettronica locale, ha notato uno scaffale ricolmo di PlayStation 5, un'immagine che in pochi pensavano di poter vedere in questo 2022.

L'utente rivela di essere poi rimasto sorpreso dalla velocità con cui i dipendenti sostituivano le scorte di PlayStation 5 già vendute, a dimostrazione della grande disponibilità di console in loco. Tutto ciò si aggiunge alle testimonianze riportate dai colleghi di Exputer, secondo cui anche i punti vendita situati negli USA e nel Regno Unito starebbero finalmente ricevendo un quantitativo tale di scorte da poter soddisfare le richieste dei clienti.

Il tutto è avvenuto sullo sfondo dell'aumento di prezzo di PlayStation 5, un evento causato dall'inflazione nei diversi paesi ma, soprattutto, dalla scarsa disponibilità dei chip. Questa situazione ha, tra l'altro, alzato la temperatura all'interno delle discussioni online, riaccendendo quella che in molti chiamano 'console war'.