PlayStation 5 sta per arrivare: Sony apre la newsletter sul sito ufficiale

Il portale ufficiale PlayStation.com accoglie finalmente la pagina della newsletter di PS5, invitando i fan ad attendersi delle importanti novità entro breve sulla console nextgen in arrivo per Natale 2020.

Oltre al modulo per l'iscrizione alla newsletter ufficiale di Sony per ricevere informazioni su PS5 attraverso il proprio indirizzo email, il sito spiega che il colosso tecnologico giapponese ha "iniziato a condividere alcune delle incredibili funzionalità che puoi aspettarti da PlayStation 5, ma non siamo ancora pronti a svelare completamente la nuova generazione di PlayStation".

L'apertura della newsletter prelude all'arrivo di ulteriori sorprese legate a PlayStation 5, ivi compresa la data di uscita, il prezzo di PS5 e i giochi di lancio che accompagneranno la commercializzazione del sistema nextgen a fine 2020.



L'iniziativa di Sony segue la presentazione degli ultimi risultati finanziari della compagnia nipponica e le dichiarazioni del Chief Financial Officer, Hiroki Totoki, in merito al prezzo di PS5 e alle difficoltà riscontrate del colosso tecnologico giapponese nel discuterne in questo momento, soprattutto in virtù della concorrenza rappresentata da Xbox Series X e dall'impossibilità di prevedere le oscillazioni di mercato nel reperimento delle componenti necessarie a produrre in massa la console in vista della sua uscita globale alla fine di quest'anno.