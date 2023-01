PlayStation 5: in arrivo un nuovo bundle con due DualSense?

Secondo quanto riportato dal sito tedesco Winfuture, presto arriveranno nei negozi due nuovi bundle ufficiali PlayStation 5, in particolare si parla di un bundle con due DualSense, disponibile sia in versione Standard che Digital Edition.

I due pacchetti sono già disponibili nel listino di EB Games ma non possono ancora essere prenotati, anche la data di lancio è avvolta nel mistero mentre i prezzi coprono una forbice piuttosto ampia: PS5 Digital Edition con due DualSense dovrebbe costare tra i 619 e 649 euro mentre PS5 Standard con due DualSense avrebbe un prezzo compreso tra 669 e 699 euro, prezzi questi tutti da verificare.

Al momento, Sony non ha ancora annunciato nulla ma l'arrivo di un bundle con due controller è sicuramente probabile e del resto già in passato abbiamo visto pacchetti PS4 e PS4 PRO con due DualShock inclusi nella confezione.

Al momento i bundle ufficiali includono la console, un controller DualSense e una copia di un gioco a scelta tra FIFA 23, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok e Ratchet & Clank Rift Apart, anche se quest'ultimo bundle sembra essere da tempo fuori produzione. Il nuovo bundle include due DualSense in colorazione bianca e dunque non si tratta di edizioni speciali o colorazioni a tiratura limitata.