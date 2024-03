PlayStation 5: è in arrivo un emulatore PS2? Lo suggerisce una nota azienda

Come ben saprete, i giochi PlayStation 2 non sono ancora giocabili sulle console Sony più recenti e sono in tanti gli appassionati che vorrebbero l'approdo dei classici PS2 nel catalogo PS Plus Premium, senza contare quelli che desiderano poter giocare con le edizioni su disco in loro possesso. Sembrerebbe però che qualcosa si stia muovendo.

Nel corso delle ultime ore, infatti, si è discusso molto dell'intervista di Implicit Conversions ai microfoni del portale Time Extension. Per chi non lo sapesse, Implicit Conversions è l'azienda che si è già occupata in passato delle conversioni dei grandi classici PSOne e PSP per le console Sony più moderne. Stando a quanto dichiarato nell'intervista, Implicit Conversions sarebbe al lavoro su un emulatore PlayStation 2 per consentire agli utenti PS4 e PS5 di godersi le vecchie glorie della console dei primi anni duemila.

Ecco di seguito l'estratto dell'intervista al centro dell'attenzione:

"Tra i nostri clienti c'è anche Sony Interactive Entertainment/PlayStation, con cui stiamo lavorando per portare i giochi PS1, PS2 e PSP su PS4 e PS5. Alcuni dei nostri partner e publisher includono Disney Interactive, Bandai Namco, Square Enix, Konami, Capcom, Team17 e Bend Studio."

Subito dopo la pubblicazione dell'articolo, ha iniziato a diffondersi la voce tra i videogiocatori e il portale ha prontamente rimosso questa dichiarazione dall'intervista. Non è chiaro quindi se si tratti di un semplice errore di battitura o del reveal di una funzionalità che il colosso nipponico vuole tenere nascosto per un futuro annuncio in pompa magna, magari durante uno State of Play o un PlayStation Showcase.

In attesa di poter capire come stanno davvero le cose, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i dettagli sul supporto alla risoluzione 8K da parte di PlayStation 5.