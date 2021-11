PlayStation 5: in arrivo nuove scorte per il periodo natalizio in Europa

Nonostante la carenza di scorte dovute alla lentissima produzione dei seimconduttori che da tempo affligge il mercato, Sony sta già preparando il terreno per un Natale d'alto profilo, aumentando la distribuzione di PlayStation 5 in maniera più consistente rispetto agli scorsi mesi.

Il colosso giapponese intende rifornire il territorio europeo, in particolare quello del Regno Unito, con massicce scorte della sua console next-gen in modo così da non farsi trovare scoperta nelle settimane più calde dell'anno sul fronte commerciale. Il Sun riporta infatti che tre Boeing 747 caricati con 50 bancali di PS5 a testa sono partiti dalla Corea del Sud in direzione UK. Le scorte andranno a rifornire la maggior parte dei negozi, con un occhio di riguardo nei confronti dei colossi dell'e-commerce quali Amazon, Argos e Game.

Non si tratterebbe delle sole unità in arrivo nelle prossime settimane dato che Sony avrebbe già programmato altri voli simili con carichi abbondanti di PS5, con grande probabilità destinati a tutta l'Europa. A tal proposito l'analista Piers Harding-Rolls ha spiegato la strategia della compagnia nipponica: "Penso che Sony abbia utilizzato il trasporto aereo anche per il lancio di PS5 alla fine del 2020. Si tratta di un sistema molto più veloce rispetto alle navi e questa soluzione permetterà di ripristinare le scorte nei negozi. Tuttavia seguirà poi un nuovo periodo di carenza quando si ritornerà a metodi di distribuzione tradizionale".

Sony ha mantenuto inalterate le previsioni di vendita di PS5 nonostante la scarsità delle scorte, ma di sicuro il periodo natalizio darà un'importante spinta ai suoi piani commerciali avvicinandosi sempre di più alle stime stabilite.