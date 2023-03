PlayStation 5: è in arrivo un nuovo e ricco bundle? Primi avvistamenti nei negozi

A distanza di qualche mese dalla messa in vendita del bundle di PlayStation 5 con God of War Ragnarok (che ha anche scatenato qualche polemica per via di alcune unità difettose), sembrerebbe che Sony si stia preparando alla diffusione di un nuovo pacchetto particolarmente ricco per i futuri possessori della console di ultima generazione.

Sul noto profilo Twitter Zuby_Tech, che si occupa prevalentemente di tecnologia e videogiochi, è apparsa una foto che lascia ben poco spazio all'immaginazione. Lo scatto in questione, eseguito all'interno di quello che sembra essere il deposito di un centro commerciale o il negozio di una grande catena, mostra la confezione del bundle. All'interno della confezione si può trovare il pacchetto formato da PlayStation 5 con lettore ottico e una copia di God of War Ragnarok, ai quali va ad aggiungersi anche una base per la ricarica dei DualSense e un secondo controller di colore azzurro (ovvero lo Starlight Blue). Purtroppo il prezzo non è ben visibile dalla foto, ma sempre secondo l'account Twitter dovrebbe essere venduto a 649,99 dollari.

Al momento non abbiamo informazioni ufficiali da parte di Sony ma, a meno che non si tratti di un fake, potrebbe non mancare molto ad un annuncio da parte del colosso nipponico.

