PlayStation 5: in arrivo una versione Premium con SSD più capiente?

In assenza di informazioni da parte di Sony, continuano a spuntare in rete nuove voci di corridoio su PlayStation 5 e questa volta si parla delle possibili versioni della console di prossima generazione.

A svelarlo è un utente Reddit il cui profilo è attivo da circa tre mesi e, dallo storico dei suoi commenti sul social, sembra essere un fan sfegatato del mondo PlayStation. Stando ad uno dei post più recenti di tale Daniel_mallorca1985, Sony lancerà la console sul mercato in due diverse edizioni che monteranno lo stesso identico hardware a differenza dell'SSD, il quale sarà più capiente nella versione Premium, ovvero la più costosa delle due. Se l'utente dovesse avere ragione, arriveranno infatti una versione della console con SSD da 825 GB e una da 1,65 TB, il cui costo dovrebbe essere di circa 100 euro superiore rispetto all'edizione più "economica".

Sebbene la fonte non sia delle più affidabile (l'utente sostiene di aver appreso queste informazioni in un incontro con di Sony con i game manager), non è da escludere che Sony decida di lanciare la sua console next-gen in più modelli con memoria di dimensioni differenti, proprio come avvenuto con PlayStation 3. I costi di un SSD così veloce potrebbero infatti essere così alti da spingere il colosso nipponico ad optare per una versione standard della console con una memoria meno capiente, così da ridurne il prezzo e renderla più appetibile al pubblico.

In attesa di scoprire se il rumor abbia o meno fondatezza, vi ricordiamo che al prossimo State of Play non si parlerà di PS5 ma solo di Ghost of Tsushima.