PlayStation 5, aspettando il Black Friday: la console Sony tocca quota 2.500 giochi!

Premuratasi di lanciare l'Update di Novembre del firmware di PlayStation 5, Sony Interactive Entertainment guarda alle offerte del Black Friday e alla finestra commerciale di fine anno solleticando la curiosità della community con un dato interessante: la lineup della console ha da poco superato quota 2.500 giochi!

Nel condividere con i fan l'entusiasmo per questo traguardo appena raggiunto, il team social di SIE prende spunto dal recente lancio da record di Marvel's Spider-Man 2 e per ricordarci come "negli ultimi 12 mesi, i PlayStation Studios e i nostri partner hanno prodotto un flusso costante di successi acclamati dalla critica, tra cui God of War Ragnarok, Assassin's Creed Mirage, Diablo IV, Hogwarts Legacy, Horizon Call of the Mountain, Mortal Kombat 1, Star Wars Jedi Survivor, Street Fighter 6, Humanity e i remake di Dead Space e Resident Evil 4".

Le 'esperienze straordinarie' descritte da Sony sono però solo la punta di un iceberg interattivo che vanta oltre 2.500 videogiochi, con una selezione sconfinata di titoli esclusivi, third party e multipiattaforma appartenenti ai generi più disparati. Il colosso tecnologico giapponese è poi orgoglioso del lavoro svolto per "aggiornare costantemente il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, aggiungendo titoli popolari come Horizon Forbidden West, Ghostwire Tokyo, Sea of Stars e tanti altri".

La fiducia di Sony per il futuro della propria famiglia di prodotti, servizi e videogiochi si riflette nelle atmosfere straordinarie del nuovo video live action di PlayStation 5.