PlayStation 5: Avatar tra Kratos, Aloy e Spider-Man nel nuovo spot

Dopo l'inciampo del ban della pubblicità di PS VR2 con Ozzy Osbourne, la macchina promozionale di Sony Interactive Entertainment si rimette in moto con uno spot di PlayStation 5 dedicato alle esclusive già disponibili e ai tanti titoli multipiattaforma e first party in arrivo nei prossimi mesi.

Il filmato promozionale "Feel it Now" datoci in pasto dal team PlayStation riassume le emozioni di un 2023 particolarmente ricco per tutti coloro che possedevano già la console di ultima generazione e di chi, proprio in questi mesi, ha deciso di acquistarla grazie alle nuove scorte di PS5 e agli sconti estivi che, secondo alcuni, sarebbero propedeutici all'arrivo sul mercato di una versione Slim o di altri modelli.

"Porta le tue emozioni a nuovi livelli e senti il modo in cui i giochi devono essere fruiti. Sentili ora su PS5", è il messaggio che accompagna lo spot di PlayStation 5 che sta già facendo il giro dei social e che, presumibilmente, entrerà presto nella rotazione delle pubblicità online e televisive. Il video apre una finestra sul multiverso interattivo di videogiochi first party e multipiattaforma che sono già approdati sul mercato e dei titoli che, da qui ai prossimi mesi, andranno a rimpolpare la ludoteca di PS5 (ma non solo).

Scorrendo le scene dello spot possiamo intravedere i protagonisti e le ambientazioni di titoli come God of War Ragnarok, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Spider-Man 2, Tekken 8, Final Fantasy 16, Destiny 2, Avatar Frontiers of Pandora e tanti altri. Solo con il tempo capiremo se, grazie anche a questo spot e a tutti i videogiochi in arrivo, Sony riuscirà o meno a vendere 25 milioni di PS5 di PlayStation 5 entro marzo 2024.