PS5 avrà davvero 664 GB di spazio libero su SSD? Nuovi indizi sembrano confermarlo

Da tempo si parla della possibilità che l'unità SSD di PS5 da 825 GB abbia 664 GB di spazio libero per gli utenti finali, i rumor non hanno mai trovato un riscontro diretto ma arrivano ora nuovi indizi che sembrano confermare questa tesi.

Lo YouTuber YoungYea ha controllato minuziosamente i leak dell'interfaccia di PlayStation 5 usciti a inizio ottobre, prima che Sony svelasse ufficialmente l'UI della nuova console. In una di queste immagini si nota come la capienza a disposizione sia effettivamente di 664 GB, con quasi 200 GB destinati a OS e file di sistema, in linea con Xbox Series X, dove lo spazio libero è di circa 800 GB su 1TB.

E' bene chiarire però come il menu in questione sia in realtà quello di un dev kit e non della console finale, le unità retail potrebbero avere a disposizione uno spazio superiore rispetto a 664 GB citati, al momento però non ci sono certezze in merito, dal momento che nessuna testata internazionale ha avuto modo di toccare con mano PlayStation 5 e agli YouTuber giapponesi non è stato permesso di accedere ai menu e all'interfaccia della console.

Restiamo in attesa di chiarimenti, nel frattempo la community ha scoperto un bug dell'interfaccia PS5 noto sin dai tempi di PlayStation 3.