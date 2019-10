PlayStation 5 avrà un display olografico? Emerge un brevetto di Sony

Let's GO Digital ha scoperto un recente brevetto legato ad un display olografico depositato da Sony Interactive Entertainment il 3 settembre scorso presso l'USPTO (l'ufficio brevetti americano) e potrebbe essere riconducibile a PlayStation 5.

ll display sarebbe in grado di mostrare "contenuti video e giochi 3D/2D", lo schermo olografico funzionerebbe tramite una serie di led e micro specchi uniti ad una telecamera dotata di eye tracking e riconoscimento facciale e delle gesture; l'idea sembra essere quella di rendere possibile la riproduzione di giochi tramite ologrammi tridimensionali fruibili semplicemente tramite controller, senza bisogno di avere uno schermo davanti agli occhi.

Per quanto possa sembrare pura fantascienza, nel lontano 2009 Sony ha mostrato a Tokyo il prototipo di uno schermo olografico a 360 gradi, che i tempi siano maturi per l'implementazione di una tecnologia di questo genere? E' decisamente troppo presto per avanzare ipotesi, Let's GO Digital si dice però possibilista a riguardo e sottolinea come la tecnologia possa adattarsi anche a Xbox Scarlett e Nintendo Switch.

Nelle scorse ore si sono diffusi rumor sulla presenza di una telecamera integrata in PlayStation 5 e Xbox Scarlett, Microsoft ha smentito questa voce mentre Sony non si è (ancora) pronunciata a riguardo, restiamo quindi in attesa di eventuali commenti da parte della casa giapponese.