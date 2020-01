PlayStation 5 avrà esclusive totali al lancio, a differenza di Xbox Series X?

Stanno ancora facendo parlare di sé le dichiarazioni di Matt Booty, responsabile degli Xbox Game Studios, grazie alle quali abbiamo appreso che Xbox Series X non avrà esclusive al lancio, e che per almeno 1-2 anni tutti i giochi di casa Microsoft verranno lanciati contemporaneamente su PC, Xbox One e Xbox Series X.

La casa di Redmond, quindi, rimarrà fedele alla sua visione che ha portato alla nascita del programma Xbox Play Anywhere, almeno per i primi anni del ciclo di vita della prossima console. Sony, invece, come si comporterà? Non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito, dal momento che gli esecutivi Sony non si sono ancora espressi, ma alla luce delle nuove informazioni su Xbox Series X, in questi giorni è tornata in auge una dichiarazione di Jason Schreier di Kotaku: lo scorso mese ha affermato che, secondo le sue fonti, PlayStation 5 sarà accompagnata da alcuni giochi esclusivi, che quindi non saranno disponibili né su PS4 né tantomeno su altre piattaforme. Il giornalista, tuttavia, non si è espresso sulla natura di questi titoli, pertanto non sappiamo riguardi solamente di prodotti dai PlayStation Worldwide Studios di Sony, oppure se sono compresi anche giochi terze parti.

Le domande senza risposta, come potete vedere, sono ancora molte. Se le voci che stanno circolando in rete in queste ore dovessero rivelarsi veritiere, in ogni caso, è possibile che ne sapremo di più molto presto: sembra che Sony stia pianificando un PlayStation Meeting per il mese di febbraio, durante il quale potrebbe presentare PlayStation 5!