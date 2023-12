PlayStation 5, si avvicinano mesi da veri player: ecco il meglio di dicembre e gennaio

A qualche ora di distanza dalla fine dei PlayStation Partner Awards in cui hanno trionfato Final Fantasy 16, Genshin Impact e Resident Evil 4, è il momento di pensare al futuro del gaming su PlayStation 5 scoprendo quelli che sono i progetti più importanti delle prossime settimane. Dicembre e gennaio saranno fondamentali per i veri videogiocatori.

Nel 2024 ci sono diversi giochi dispersi per PS5 che vorremmo rivedere, ma tra l'uscita della Ultimate Edition di Cyberpunk 2077 e l'attesissima Remastered di The Last of Us Parte 2, le settimane che giungeranno saranno ricche di titoli da comprare e avventure da portare al termine. PlayStation 5 si appresta ad accogliere tante IP a braccia aperte, a cominciare dal futuro più o meno prossimo.

Tre giorni di tempo, tre grandi giochi: la line-up che va dal 5 al 7 dicembre aprirà le danze con Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, The Lord of the Rings Return to Moria e Avatar Frontiers of Pandora. In teoria sarebbe giunto così al termine l'elenco delle IP di maggior rilievo di dicembre, ma mai dire mai con i The Game Awards ed alcuni possibili annunci alle porte. Tuttavia, PlayStation 5 ha parecchio da dire anche a gennaio 2024: i titoli svelati per il momento sono The Last of Us Parte 2 Remastered e Tekken 8, in uscita rispettivamente il 19 ed il 26 gennaio.

Di esclusive first party inedite per PS5 non ve n'è traccia, ma nulla vieta a Sony di dare il via ad un'incredibile annata videoludica sin da gennaio con qualche progetto da rilasciare nelle settimane a venire. E voi cosa ne pensate di questa line-up? Comprerete qualche gioco dei prodotti di maggior rilievo dell'ecosistema Sony per dicembre e gennaio?