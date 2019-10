PlayStation 5: a breve l'annuncio del primo titolo first party?

Nonostante la gran quantità di informazioni pubblicate su PlayStation 5 nel corso delle ultime settimane, continua ad esserci grande curiosità sulla console da parte degli utenti a causa della totale assenza di dettagli circa l'aspetto e i titoli di lancio.

A darci nuove speranze sull'arrivo di qualche interessante novità è l'ormai celebre analista e leaker Daniel Ahmad, che su Twitter ha pubblicato un messaggio nel quale si parla dell'imminente annuncio del primo titolo first party in arrivo sull'attesissima console Sony. Ad accendere la curiosità degli utenti è l'utilizzo del termine "inaspettato" all'interno del messaggio, dal momento che potrebbe trattarsi di qualcosa di cui non abbiamo mai sentito parlare. A questo punto è quindi da escludere che possa trattarsi del vociferato remake di Demon's Souls ad opera di Bluepoint oppure delle versioni PS5 di Ghost of Tsushima o The Last of Us 2.

Che Sony sia pronta ad annunciare Horizon Zero Dawn 2 come titolo di lancio? Non possiamo nemmeno escludere che si tratti di un primissimo teaser del prossimo God of War, il quale farebbe impazzire i fan di tutto il mondo.

In attesa che Sony faccia la prossima mossa, vi ricordiamo che per alcuni sviluppatori sarà possibile implementare una grande distruttibilità ambientale nei giochi PS5 grazie al processore AMD Zen 2.