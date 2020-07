PlayStation 5: un brevetto illustra le Mini Demo, ma di cosa si tratta?

Un brevetto depositato da Sony Corporation svela una possibile nuova funzionalità di PlayStation 5 denominata "Mini Demo". Ma di cosa si tratta esattamente? Cerchiamo di capirlo sulla base delle (poche) informazioni disponibili.

Il brevetto originale accenna alla possibilità di creare "mini demo" di un gioco da condividere con gli amici e altri utenti del PSN. Non è chiaro a cosa ci si riferisca esattamente con il termine mini demo, sembra però che si tratti di una sorta di evoluzione dei video walkthrough: esempio pratico, un vostro amico è bloccato in un determinato punto di un gioco? Voi potrete giocare la parte in questione per mostrare come superare la parte incriminata, anzichè registrare un video.

In realtà questa è solo una ipotesi nata su NeoGAF ma l'opzione Mini Demo potrebbe riguardare anche altro, del resto non è certo che Sony sia interessata ad implementare questa caratteristica. L'unica certezza è legata all'esistenza del brevetto ma la sua messa in atto ovviamente non è scontata.

Sony ha più volte fatto capire di avere ancora delle sorprese da annunciare su PlayStation 5... che le Mini Demo possano essere una di queste? Ricordiamo che non abbiamo ancora visto il sistema operativo in azione, chissà che non possa riservare davvero qualche sorpresa..