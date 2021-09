PlayStation 5: il brevetto integrale è da oggi disponibile online

PlayStation 5 è disponibile sul mercato da quasi un anno, eppure il suo brevetto non era ancora stato resi pubblici. Quest'oggi, la redazione di Let's Go Digital - che aveva già scoperto la documentazione relativa al famoso Dev Kit a V di PS5 - è riuscita a mettere la mani su quello della console definitiva.

Il brevetto ufficiale di PlayStation 5, liberamente scaricabile da questo indirizzo, è stato depositato presso il World Intellectual Property Office (WIPO) il 24 settembre 2020, ma è stato pubblicato solo oggi 30 settembre. È composto da ben 121 pagine, ricchissime di informazioni su come è stata costruita la console sui componenti utilizzati dagli ingegneri di Sony. A supporto del testo, integralmente in giapponese, ci sono inoltre 54 immagini che mostrato ogni dettaglio della console. Grande spazio viene riservato anche al sistema di raffreddamento, divenuto oggetto di un'accesa discussione in tempi recenti.

La barriera linguistica ci impedisce purtroppo di scendere nei dettagli, ma siamo sicuri che nei prossimi giorni emergeranno tantissime informazioni in merito. Intanto, sebbene possa sembrare prematuro, in rete stanno già circolando dei rumor su un modello Pro di PlayStation 5, apparentemente previsto nel biennio 2023/2024...