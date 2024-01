PlayStation 5: un brevetto svela gli accessori per rendere il DualSense più preciso

A distanza di qualche giorno dall'avvistamento del brevetto per consentire di giocare durante il download dei giochi PlayStation 5, ecco che ne spunta anche un altro legato al DualSense.

Il brevetto, registrato da Sony Interactive Entertainment Inc, parla di una sorta di accessorio che i giocatori dovrebbero poter applicare agli stick analogici della periferica di ultima generazione con l'obiettivo di limitare lo spazio di manovra e, di conseguenza, rendere i movimenti più precisi. A giudicare dalle immagini allegate al brevetto, il principio alla base di questo accessorio ricorda molto da vicino quello degli anelli di spugna che già si trovano in commercio e che vanno installati sotto gli stick dei controller per rendere la mira negli sparatutto più precisa.

Occorre specificare che non è detto che il brevetto riguardi accessori aggiuntivi del DualSense, poiché non è da escludere che Sony voglia mettere in commercio una nuova versione del controller con un sistema in grado di modificare la durezza degli analogici in base alla situazione di gioco (si pensi ad esempio agli FPS quando si entra in modalità mira).

In attesa di scoprire se questo brevetto diverrà realtà o meno, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare i dettagli in merito alla flessione delle vendite di PlayStation 5 nel Regno Unito.