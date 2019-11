PlayStation 5: un brevetto svela il possibile design del DualShock 5

Nonostante sia ormai stata ufficializzata da un bel po' da parte di Sony, PlayStation 5 non è mai stata mostrata al pubblico, così come il suo controller, di cui conosciamo ormai molte delle sue peculiarità. Sembra però che una serie d'immagini trapelate in rete nelle ultime ore mostrino l'aspetto del DualShock 5.

Un brevetto registrato dal colosso nipponico proprio in Giappone è infatti stato accompagnato da alcune immagini che mostrano esplicitamente quello che potrebbe essere il design del controller di prossima generazione incluso nella confezione di PlayStation 5. Com'è possibile vedere nei disegni che trovate in calce alla notizia, l'aspetto del controller non differisce in maniera netta rispetto al suo predecessore, sebbene la sua forma sia leggermente cambiata, risultando essere un po' più grande. È probabile che l'aumento delle dimensioni non sia solo dovuto alla volontà di migliorarne l'ergonomia, ma anche di inserire una batteria più capiente e in grado di gestire nuove tecnologie come la vibrazione aptica e i grilletti meccanici, la cui resistenza varierà in base alla situazione di gioco.



Una delle principali differenze rispetto al passato consiste in quella che sembra essere una porta USB-C per la ricarica, la quale dovrebbe quindi sostituire quella di vecchia generazione presente sugli attuali controller Microsoft e Sony.

Tra le immagini qui in basso trovate anche un mock-up realizzato da un utente, che ha provato ad immaginare l'aspetto finale della periferica basandosi sulle informazioni emerse grazie al brevetto.

Prima di lasciarvi alla galleria d'immagini, vi ricordiamo che secondo alcuni rumor l'annuncio di PlayStation 5 avverrà il prossimo 5 giugno 2020.