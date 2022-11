PlayStation 5: il bundle con God of War Ragnarok compare su Amazon ma è sold-out

In queste ore il bundle PS5 con God of War Ragnarok è comparso su Amazon Italia, al momento però il pacchetto non è disponibile anche se stando a vari tracker online di prodotti in vendita su Amazon, lo è stato per pochissimi minuti questa mattina, prima di andare sold-out e non essere quindi più disponibile per l'acquisto.

PS5 con God of War Ragnarok costa 619.99 euro, prezzo comune a tutti i bundle commercializzati fino ad oggi, su Amazon si legge che "i membri Prime hanno accesso prioritario a PlayStation 5 fino al 30 novembre 2022", come detto però in questo momento il pacchetto non è acquistabile, probabilmente tornerà disponibile nei prossimi giorni, si spera in tempo per il 9 novembre, giorno di uscita di God of War Ragnarok.

God of War Ragnarok è la nuova esclusiva PlayStation Studios sviluppata da Santa Monica Studios, uno dei videogiochi più attesi dell'anno, in uscita il 9 novembre su PS4 e PS5. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di God of War Ragnarok e vi ricordiamo che insieme al gioco lo stesso giorno arriverà anche il controller DualSense Limited Edition God of War Ragnarok, quest'ultimo non è incluso nel bundle con la console ma deve essere acquistato separamente.