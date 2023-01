PlayStation 5 in bundle con God of War Ragnarok su Amazon con spedizione immediata

Su Amazon Germania è disponibile proprio in questo momento la console PlayStation 5 con lettore di dischi in bundle con God of War Ragnarok con spedizione immediata al prezzo di listino di 619 euro.

Non sappiamo per quanto tempo sarà acquistabile a questo prezzo, se non volete lasciarvela scappare vi consigliamo di non esitare.

Clicca qui per acquistare la console PlayStation 5 in bundle con God of War Ragnarok

Per acquistare su Amazon Germania è sufficiente loggarsi con le proprie credenziali di Amazon Italia, una volta aggiunta la console in versione bundle al carrello, verranno applicate le spese di spedizione e l'adeguamento dell'IVA, il prezzo salirà a 645,68 euro, un'ottimo prezzo per acquistare la console ad un importo poco più alto del listino con garanzia totale di Amazon per 2 anni e senza bundle obbligatori con giochi e periferiche.

Una volta ricevuta la console, sarà tranquillamente settabile in lingua italiana, esattamente come il gioco God of War Ragnarok. La presa di corrente che alimenterà la console sarà la solita Schuko, che siamo abituati a vedere nella maggior parte degli elettrodomestici che abbiamo in casa.

