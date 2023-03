PlayStation 5 in bundle con God of War Ragnarok - ultimi pezzi ad un prezzo scontato

PlayStation 5 oramai si trova abbastanza facilmente online e negli store fisici, quello che vi segnaliamo oggi però è una vera offerta per acquistarla, eBay infatti ci permette di risparmiare acquistando la console (versione con lettore di dischi) in bundle con God of War Ragnarok.

Il venditore "pskmegastore", assolutamente affidabile come testimoniano i suoi feedback positivi (anche da chi ha comprato la console negli ultimi giorni), ci propone la console PlayStation 5 versione con lettore di giochi in formato fisico e in bundle con la copia digitale di God of War Ragnarok, a soli 579 euro.

Lo sconto dal prezzo di listino di 619,99 euro è pari a 40 euro, non è mai stata acquistabile in questo bundle ad un prezzo così basso. Al momento della stesura dell'articolo risultano vendute ben 219 console, quindi probabilmente quelle in vendita a questo prezzo sono le ultime rimanenze, ovviamente vi consigliamo di non esitare se è vostra intenzione acquistarla.

Clicca qui per acquistare PlayStation 5 in bundle con God of War Ragnarok ad un prezzo super scontato

Vi consigliamo di concludere l'acquisto sempre pagando con PayPal, in questo modo sarete assicurati per qualsiasi problema dovesse succedere dopo il pagamento. La console è garantita per 24 mesi per qualsiasi difetto.