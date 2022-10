PlayStation 5 bundle Horizon Forbidden West: prova ad acquistarla su Amazon Italia

Su Amazon è attiva da qualche settimana la pagina per provare ad acquistare una console PlayStation 5 (edizione Standard con lettore di dischi) in bundle con la versione digitale di Horizon Forbidden West al prezzo di listino di 609,99 euro.

Ma come funziona la nuova modalità di acquisto di Amazon? É possibile provare ad acquistare la console semplicemente cliccando il tasto "richiedi invito". Per garantire che il maggior numero possibile di clienti possano acquistare questo articolo molto richiesto, il sito ora lo vende solamente con questa modalità.

Clicca qui per provare ad acquistare la console su Amazon Italia

Una volta effettuata la richiesta, se Amazon la approverà, si riceverà un'e-mail con informazioni su quando l'articolo sarà nuovamente disponibile, specificando che non tutte le richieste saranno accolte. Alcuni utenti nei commenti segnalano che, pur non ricevendo la notifica via mail e ricontrollando periodicamente la pagina di acquisto, hanno visualizzato il tasto "aggiungi al carrello" e sono riusciti ad acquistarla.

La console da settembre ha subito un aumento del prezzo di listino, passando dai canonici 499,99 euro a 559,99 euro, ai quali vanno aggiunti 60 euro per la versione digitale di Horizon Forbidden West.

Se non siete ancora iscritti, vi consigliamo di seguire il nostro canale Telegram a questo link per non perdervi le migliori offerte e promozioni, anche in vista del Prime Day di Amazon in arrivo il 10 ottobre.