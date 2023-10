PlayStation 5, il bundle con Marvel's Spider-Man 2 è realtà! Sony svela data e contenuti

Dopo il bundle di PlayStation 5 con EA Sports FC 24, Sony Interactive Entertainment fa formicolare il senso di ragno degli appassionati di videogiochi presentando ufficialmente il bundle di PlayStation con Marvel's Spider-Man 2.

La nuova iniziativa promozionale in procinto di essere lanciata dal colosso tecnologico giapponese darà quindi modo a tutti coloro che desiderano acquistare l'ultimo modello di console PlayStation di portarsi a casa anche la nuova, attesissima avventura supereroica di Insomniac Games ambientata nell'universo della Casa delle Idee.

L'annuncio ufficiale del bundle di PlayStation 5 con Marvel's Spider-Man 2 s'accompagna all'immancabile immagine che ritrae, appunto, la confezione della console che vedremo presto comparire sulle vetrine dei negozi di videogiochi ed elettronica, oltreché sugli store online più celebri.

Sempre grazie all'immagine promozionale del nuovo bundle apprendiamo che la copia di Marvel's Spider-Man 2 inclusa nella confezione non sarà su supporto fisico (e quindi su disco Blu-Ray con tanto di custodia retail), bensì su un codice che consentirà agli acquirenti della console di scaricare il gioco direttamente da PlayStation Store.

Il post condiviso sui social da PlayStation Italia ci informa quindi che il bundle di PlayStation 5 con Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile a partire dal 20 ottobre, giusto in tempo per il lancio dell'attesa esclusiva PS5. Nel frattempo, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro speciale su Marvel's Spider-Man 2 al top su PS5 tra SDD, DualSense e Ray Tracing.