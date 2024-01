PlayStation 5: si può cambiare colore al LED frontale?

Se avete da poco acquistato una PlayStation 5, vi sarete sicuramente accorti che ai lati della parte centrale della console Sony vi è un led che si illumina all'accensione. Ma è possibile cambiare il colore?

Purtroppo, la risposta a questa domanda è no. Almeno per il momento, non esiste alcuna opzione nella schermata delle impostazioni che permetta ai giocatori di apportare modifiche alla colorazione del led frontale della macchina da gioco. Gli utenti non possono nemmeno aumentare o abbassare la luminosità del led colorato, che è quindi predefinita.

Sebbene potrebbe essere piacevole decidere quale colore far emettere al led frontale di PlayStation 5, è improbabile che Sony introdurrà una simile funzionalità in futuro. La colorazione del led viene infatti utilizzata per comunicare al giocatore lo stato della console.

Ecco tutti i possibili colori del led di PS5:

Luce bianca fissa: la console è accesa

la console è accesa Prima blu, poi bianca: è in corso la fase di accensione

è in corso la fase di accensione Luce bianca lampeggiante, blu fissa o blu lampeggiante: c'è un errore della console e potrebbe occorrere procedere con lo spegnimento forzato

c'è un errore della console e potrebbe occorrere procedere con lo spegnimento forzato Luce bianca lampeggiante, poi si spegne: la console è in fase di spegnimento

la console è in fase di spegnimento Arancione fissa: la console è in modalità riposo

la console è in modalità riposo Arancione lampeggiante: la console sta entrando in modalità riposo

la console sta entrando in modalità riposo Luce rossa lampeggiante: surriscaldamento della console

surriscaldamento della console Nessuna luce: la console è spenta

Vi ricordiamo che, sebbene il led di PS5 non possa essere in alcun modo modificato, è possibile seguire la nostra guida con i consigli su come disabilitare per sempre il beep all'accensione di PlayStation 5.