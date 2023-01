PlayStation 5 CES 2023: tutti gli annunci e riassunto della conferenza Sony

La conferenza Sony al CES 2023 non ha riservato particolari sorprese, tuttavia sono comunque giunti alcuni annunci particolarmente interessanti legati al mondo PlayStation, ecco tutte le novità annunciate da Sony nella notte.

Il primo annuncia riguarda i dati di vendita di PS5: PlayStation 5 ha venduto 30 milioni di console dal lancio e dicembre 2022 si è rivelato il miglior mese di sempre per le vendite, superando persino il mese di lancio (novembre 2020). Nell'ultimo trimestre sono state distribuite circa cinque milioni di console PS5 in tutto il mondo.

Altra notizia è quella legata ai nuovi giochi per PlayStation VR2: parliamo di Beat Saber e Gran Turismo 7 VR, quest'ultimo sarà disponibile al lancio del visore (22 febbraio) e sarà gratis per tutti coloro che già possiedono una copia di Gran Turismo 7 su PlayStation 5. E continuando a parlare di Gran Turismo, al CES è stato proiettato un first look teaser del film di Gran Turismo, in uscita nelle sale il prossimo 11 agosto.

Sony ha poi svelato il controller adattivo Project Leonardo, un joypad modulare pensato per abbattere le barriere e permettere anche ai giocatori con difficoltà motorie di divertirsi con i loro titoli preferiti. Project Leonardo è un controller interamente personalizzabile grazie ad un kit di pulsanti e leve di varie forme e dimensioni, così da venire incontro alle esigenze di ogni singolo utente.