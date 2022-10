PlayStation 5, la chat vocale di Discord è imminente? Primi avvistamenti dall'app mobile

L'arrivo di Discord su PlayStation 5 potrebbe essere imminente, a giudicare dalle ultime anticipazioni provenienti direttamente dall'app mobile del servizio di VoIP e messaggistica istantanea statunitense.

Sui social e su forum come ResetEra, un numero sempre maggiore di utenti riferisce di aver avvistato un modulo all'interno dell'applicazione ufficiale di Discord che invita i frutori del servizio a "unirsi alla chat vocale su PlayStation 5".

Le testimonianze della community sono supportate dagli scatti che ritraggono, appunto, il prompt inedito appena comparso sull'app mobile di Discord per segnalare l'integrazione con l'ecosistema PlayStation.

Le attività che stanno interessando l'applicazione iOS e Android di Discord potrebbero indicare l'avvenuta partenza della fase di test per l'implementazione della cha vocale su PlayStation 5, oppure un banale errore commesso dai gestori dell'app di Discord con il lancio anticipato di un aggiornamento ancora in fase di sviluppo. In un caso o nell'altro, tutto lascia presagire l'arrivo imminente di novità da parte di Sony e degli stessi curatori del popolare servizio di messaggistica istantanea americano.

Nel frattempo, proseguono i test dei partecipanti al programma Xbox Insider per l'integrazione della chat vocale di Discord su Xbox Series X/S senza smartphone, prevista con il prossimo aggiornamento del software di sistema delle console Microsoft di ultima generazione.