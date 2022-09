PlayStation 5: ecco la collezione Gray Camouflage per cover, DualSense e cuffie Pulse 3D

La già nutrita collezione di cover e controller PS5 colorati si arricchisce ulteriormente con l'annuncio, da parte di Sony Interactive Entertainment, dell'arrivo sul mercato dei nuovi prodotti della linea Gray Camouflage.

In un breve ma eloquente filmato propostoci dal colosso tecnologico giapponese possiamo ammirare le nuove cover, il controller DualSense e le cuffie Pulse 3D di PlayStation 5 a tema Gray Camouflage, con motivo mimetico in tripla colorazione bianca-grigio-nera.

Il trailer confezionato da Sony non fornisce indicazioni sulle tempistiche di lancio e sul prezzo dei singoli prodotti, ma si limita a mostrarci la nuova colorazione Gray Camouflage e a riferirci che ciascun accessorio verrà venduto separatamente, come d'altronde avvenuto già nei mesi scorsi con le tonalità Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple. Per fortuna, il PlayStation Blog corre in nostro soccorso informandoci dell'apertura dei preordini nella giornata di giovedì 15 settembre e del lancio globale previsto per il 28 ottobre.

Date un'occhiata al video e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate della nuova iniziativa commerciale di Sony Interactive Entertainment, ma prima vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere questo speciale in cui vi spieghiamo come funzionano gli inviti per le PlayStation 5 in vendita su Amazon.