PlayStation 5: come si aggiorna il controller DualSense?

A differenza del passato, con l'avvento di PlayStation 5 anche i controller hanno adesso il loro aggiornamenti appositi. Il DualSense ha un proprio firmware che necessita di essere aggiornato regolarmente ogni volta che Sony mette a disposizione nuovi update per migliorarne le prestazioni.

Come fare per aggiornare il DualSense? Partendo dalla premessa che è necessario essere collegati ad Internet per avere a disposizione eventuali nuovi versioni del software del dispositivo wireless, ogni volta che saranno disponibili sarà la console stessa ad avvisarci una volta accesa. La PS5 ci richiederà di collegare il DualSense alla console mediante il cavo USB in dotazione, per poi cliccare su Aggiorna adesso per avviare l'installazione del nuovo firmware. Una volta partito l'aggiornamento si dovrà aspettare che il procedimento faccia il suo corso, nel mentre senza spegnere il sistema o scollegare il controller dal cavo USB.

Una volta concluso il procedimento, il DualSense si riavvierà per riconoscere l'aggiornamento e sarà così di nuovo operativo con tutte le migliorie apportate. La PS5 invece non si riavvierà e continuerà a funzionare regolarmente senza spegnersi. Ora siete nuovamente pronti a giocare tutti i titoli installati sulla vostra console sfruttando a pieno tutte le caratteristiche del DualSense.

A tal proposito ricordiamo che il nuovo firmware PS5 apporterà tante migliore per la console next-gen di Sony. Di seguito ecco quali colori esistono per il DualSense di PS5 oltre al bianco.