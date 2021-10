PlayStation 5: come ascoltare musica con Apple Music?

Il servizio di musica in streaming di Apple è stato lanciato a sorpresa su Playstation 5 (a tal riguardo, PS5 a quota 13 milioni di console distribuite). Per gli iscritti all’offerta dell'azienda di Cupertino è possibile riprodurre brani musicali direttamente sulla console, durante o al di fuori del gameplay. Ecco come funziona.

Per avviare Apple Music su PS5 basta aprire l’app direttamente dalla home della console, individuabile nella scheda parallela a quella dei giochi dove sono raccolte tutte le piattaforme streaming come Netflix, Prime Video e Spotify: scegliendo questo percorso sarà possibile visualizzare a schermo intero l’applicazione e riprodurre anche i video musicali in 4K. La scelta più opportuna resta comunque l’avvio rapido, accessibile premendo il tasto Playstation sul Dualsense e selezionando la categoria ‘musica’ nel centro di controllo. In questo modo si può scegliere un brano, cambiarlo, fermarlo o riprodurlo rapidamente, analogamente a quanto succede con Spotify, presente già da tempo su PS4.

Il servizio di Apple non solo permette di ascoltare la musica che vogliamo, ma tramite un algoritmo dà consigli sui pezzi da riprodurre basandosi sul gioco attualmente in uso. Una novità sicuramente curiosa che renderà le vostre sessioni di gameplay ancora più godibili, oltre ad aiutarvi nella scoperta di nuovi brani.