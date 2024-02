PlayStation 5: come attivare una chiave d'accesso e dire addio alla password

Sony ha ufficialmente introdotto il supporto alle chiavi d'accesso, un nuovo sistema per eseguire il login al PlayStation Network. Scopriamo come fare per usufruire di questa nuova funzionalità e dire addio alla classica password.

Guida all'attivazione della chiave d'accesso

Per poter abilitare la chiave d'accesso sul vostro account PlayStation, dovete innanzitutto visitare il sito ufficiale per la gestione del profilo ed eseguire il login. Una volta effettuato l'accesso, recatevi nella tabella Sicurezza e poi, in corrispondenza della voce Accedi mediante chiave di accesso, cliccate sul pulsante Modifica. A questo punto vi ritroverete di fronte ad una pagina con le istruzioni per decidere a quale servizio affidarvi per utilizzare la chiave d'accesso (iCloud Keychain, Google Password Manager, 1Password o Dashlane): selezionate il servizio più adatto alle vostre esigenze e concludete la configurazione.

Cosa succede se si perde il cellulare?

In caso di smarrimento o furto del dispositivo, il problema può essere aggirato in diversi modi. Oltre alla procedura per il recupero dell'account, è possibile predisporre il sistema della chiave d'accesso affinché non dobbiate dipendere da uno specifico dispositivo. Questa funzionalità è legata al vostro account (ad esempio quello Google o Apple), quindi in caso di mancanza del cellulare potete utilizzare un altro dispositivo connesso allo stesso account. Ad esempio, se siete utenti Apple potete utilizzare il vostro iPad o il vostro Mac per eseguire l'accesso.

Come tornare alla password classica

Se questo sistema non dovesse convincervi, sappiate che in qualsiasi momento è possibile fare un passo indietro e tornare alla vecchia password. In questo caso, bisogna visitare sempre la pagina relativa alla gestione dell'account PSN, recarsi nella sezione Sicurezza e infine cliccare sul tasto per creare una password.

Avete già letto la guida al significato della luce arancione fissa o lampeggiante sulla PlayStation 5?