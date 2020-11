PlayStation 5: come attivare la condivisione schermo con un amico

Tra le varie novità introdotte dal sistema operativo di PlayStation 5 troviamo anche la “Condivisione Schermo”, ovvero una funzionalità attraverso la quale si può vedere in tempo reale quello che sta facendo un amico in una piccola finestra nell’angolo dello schermo (picture-in-picture).

Come condividere lo schermo con un amico

Il primo passo per attivare questa funzionalità consiste nell’invitare un qualsiasi vostro amico in un party e, per farlo, dovete accedere alla Game Base dal Centro di controllo (vi suggeriamo di leggere la nostra guida su come accedere alla lista amici e creare un party su PS5) e premere poi il tasto Quadrato: in questo modo si può vedere a schermo l’elenco degli amici ed invitarli nel vostro party. Una volta che l’amico con il quale volete condividere lo schermo ha accettato l’invito accedete al Centro di controllo, andate su Game Base e cliccate con il tasto X sull’avatar del vostro amico nella sezione “party recenti” per accedere al suo profilo e selezionate infine “Visualizza chat vocale”. In questa nuova schermata sono presenti diverse opzioni, ma quella che interessa a voi è la prima icona, quella con due piccoli monitor (Avvia condivisione schermo): cliccateci sopra e il vostro amico riceverà una notifica per iniziare a vedere il vostro schermo. Per interrompere la trasmissione non dovete far altro che cliccare nuovamente sulla stessa icona, che ora presenta un piccolo monitor e una X.

Come vedere lo schermo di un amico

Se invece siete voi a voler ricevere le immagini di un altro giocatore è tutto molto più semplice. Innanzitutto accettate l’invito ricevuto dal vostro amico in un party, così che possa avviare la trasmissione video: a questo punto riceverete a schermo una notifica che potete accettare immediatamente cliccando il tasto centrale del DualSense. Nel caso in cui dovesse sfuggirvi il pop-up, vi basterà premere il tasto PS e il primo riquadro a sinistra del menu, prima di quello dedicato al party, dovrebbe corrispondere proprio alla possibilità di vedere la trasmissione del vostro amico. Accettando la richiesta vi verrà inoltre data l’opportunità di decidere dove posizionare il piccolo riquadro sullo schermo o se decidere di vederlo in una colonna laterale, rimpicciolendo però la porzione di schermo dedicata al vostro gioco.

Va precisato che entrambi i giocatori possono seguire il primo step per fare in modo che ognuno giochi guardando in un piccolo riquadro ciò che sta accadendo nella partita dell’altro, sia per facilitare sessioni in cooperativa che per divertirsi, magari guardando le morti dell’altro in Demon’s Souls. Non spaventatevi inoltre se per qualche momento lo schermo dovesse diventare nero, la trasmissione si interrompe automaticamente quando un giocatore entra nel menu principale della console o esegue altre azioni che non possono essere trasmesse in streaming.



Se volete scoprire altri segreti della nuova console Sony, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come vedere il tempo trascorso in ogni gioco su PlayStation 5.