PlayStation 5: come fare per chiudere un gioco o un'applicazione

Con il nuovo sistema operativo di PlayStation 5, Sony ha modificato in maniera più o meno importante le modalità attraverso le quali i giocatori possono effettuare azioni semplici come accedere alla lista amici, spegnere la console o chiudere giochi e applicazioni. Scopriamo insieme come fare per fare in modo che la console chiuda app e giochi.

Innanzitutto va precisato che sulla console di nuova generazione Sony è presente una funzionalità simile al Quick Resume di Xbox Series X|S ma che, nel caso di PS5, permette di mettere in pausa solo un gioco e di riprenderlo anche dopo aver messo la macchina in modalità riposo. Nel caso in cui non foste interessati alla possibilità di richiamare l'ultimo gioco avviato e riprendere esattamente da dove avevate interrotto la partita (a meno che non si tratti di un gioco con funzionalità online e che richiede quindi di connettersi ai server ad ogni avvio), potete chiudere il gioco o l'applicazione ancora attiva in background seguendo pochi semplici passi. Il primo metodo per farlo è premere il tasto PlayStation al centro del controller, selezionare Home nel Centro di controllo e posizionare il cursore sul piccolo riquadro del gioco da chiudere: a questo punto premete il tasto Options e selezionate "Chiudi il gioco" dal menu a tendina. In alternativa, potete chiudere il gioco direttamente dal Centro di controllo cliccando prima su Switcher (se c'è un gioco in corso, l'icona è la stessa del titolo) e poi premendo X sul gioco attivo: vi apparirà così lo stesso menu a tendina tramite il quale poter selezionare "Chiudi il gioco" e tornare al menu principale della console.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche un lungo articolo con le 10 cose da fare subito dopo la prima accensione di una nuova PS5. Avete già letto la guida su come accedere alla lista amici e creare un party su PS5?