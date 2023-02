PlayStation 5: come collegare Discord e usarlo per la chat vocale

Il nuovo firmware di PlayStation 5 introdurrà la possibilità di collegare un account Discord alla console di ultima generazione Sony, così da poter usufruire della nota applicazione per comunicare con gli altri giocatori. Scopriamo insieme come effettuare il collegamento ed entrare in un party Discord.

Come collegare Discord a PS5

Il primo step da seguire consiste nell'accensione della console e nella pressione del tasto Triangolo, così da spostare il cursore nell'angolo in alto a destra della schermata. Selezionate quindi l'icona delle impostazioni (quella a forma di ingranaggio) e recatevi nella sezione 'Utenti e account', quindi cliccate su 'Collega ad altri servizi': a questo punto non resta altro da fare che scorrere l'elenco e selezionare Discord. Verrete così condotti in una particolare schermata divisa in due parti: a sinistra sono indicati i link da seguire per il collegamento e a destra c'è il codice per la procedura. Recatevi quindi sul sito ufficiale per l'attivazione dopo aver effettuato l'accesso col giusto account Discord. Questo passaggio può essere eseguito tramite la console premendo il tasto nella parte bassa della schermata, ma è preferibile completare lo step tramite un computer o un dispositivo mobile sul quale avete già accesso a Discord, così da velocizzare il processo di collegamento. A prescindere dal sistema utilizzato, una volta visitato il portale potrete digitare il codice alfanumerico di sei cifre per completare il link tra Discord e il vostro account PlayStation Network.

Va precisato che gli utenti che hanno effettuato il collegamento tra le due piattaforme in passato per consentire agli amici di visualizzare le attività in corso su PS4/PS5 dovranno ripetere questi passaggi. Nel caso in cui vogliate cambiare l'account Discord utilizzato su console, vi basterà inoltre recarvi nella sezione 'Collega ad altri servizi' di PlayStation 5 per scollegare il vecchio profilo e ripetere tutti gli step della guida per collegarne un altro.

Come usare la chat vocale di Discord su PS5

Ora che il collegamento è stato effettuato correttamente, per prendere parte ad una chat vocale Discord su PlayStation 5 sarà sufficiente trasferire la chiamata dall'applicazione ufficiale, che sia essa quella PC o smartphone. In corrispondenza della chiamata, infatti, troverete un tasto che consente di trasferire la chiamata sulle piattaforme collegate e tra queste dovrebbe esserci anche la vostra PlayStation. Una volta in chiamata, potrete decidere di modificare i volumi o abbandonare la conversazione premendo il tasto centrale del DualSense e accedendo alle opzioni della chiamata, proprio come i tradizionali party.

Occorre precisare che ad oggi non è ancora possibile utilizzare queste funzionalità in Italia, poiché Discord è disponibile solo in alcuni paesi del mondo grazie alla versione Beta del prossimo firmware PlayStation 5. Una volta che tale aggiornamento verrà pubblicato in via ufficiale in tutto il mondo, troverete tutte le voci indicate nella guida nei menu della vostra console Sony.