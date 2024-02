PlayStation 5: come configurare l'Audio 3D per altoparlanti TV e cuffie

Come ormai ben saprete, fra le feature esclusive di PlayStation 5 troviamo anche l'Audio 3D, che migliora l'esperienza di gioco grazie ad un sonoro che avvolge il giocatore e gli consente di percepire con maggiore precisione la direzione di provenienza dei vari suoni. Scopriamo come fare per usufruire di questa funzionalità.

Come configurare l'Audio 3D per auricolari

Se volete utilizzare le vostre cuffie con l'Audio 3D di PlayStation 5, dovete innanzitutto collegare il dispositivo d'ascolto in vostro possesso alla console: è sufficiente connettere le cuffie a PS5, a prescindere da quale tipologia di periferica si tratti. Vanno bene le classiche cuffie con jack da 3,5mm, le cuffie wireless ufficiali, le Pulse 3D oppure un dispositivo PS Link. Una volta connesse le cuffie, recatevi nel menu delle impostazioni cliccando sul tasto Triangolo nella schermata principale e poi selezionando l'icona a forma di ingranaggio. Quindi scegliete l'opzione Audio e poi cliccate su Audio 3D per auricolari. In questo menu potete procedere con la configurazione dell'Audio 3D. Si tratta di una procedura molto semplice, poiché l'interfaccia a schermo permette di regolare il profilo mentre si ascoltano alcuni suoni che aiutano a comprendere quali siano le opzioni migliori. Una volta terminato questo processo, potrete tornare alla schermata principale e avviare i vostri giochi per goderveli con l'opzione attiva. Ritornando alle impostazioni, inoltre, potrete modificare il profilo Audio 3D nel caso in cui quello attivo non dovesse essere di vostro gradimento.

Come configurare l'Audio 3D per altoparlanti TV

Per quello che riguarda l'attivazione dell'Audio 3D di PlayStation 5 per gli altoparlanti integrati del vostro televisore o di eventuali apparecchi collegati, il processo è leggermente più complicato. Recatevi nel menu delle impostazioni e, nella schermata Audio, selezionate Audio 3D per altoparlanti TV, quindi date il via alla configurazione. Prima di procedere, però, assicuratevi che il microfono del vostro DualSense sia attivo (il led arancione deve essere spento) e che il firmware del controller sia aggiornato all'ultima versione. A questo punto, posizionatevi dove siete soliti giocare e poi fate in modo che nella stanza non vi siano rumori di sottofondo: quindi avviate la misurazione. Il televisore emetterà così una serie di suoni che verranno captati dal microfono del controller, così che possa essere regolato il profilo dell'Audio 3D ed assicurarvi la migliore esperienza possibile. Anche in questo caso potrete tornare nel menu per effettuare nuovamente la misurazione, attivare/disattivare l'Audio 3D ed effettuare un confronto diretto fra le due opzioni disponibili.

Se per qualche ragione non dovesse essere possibile avviare la procedura, è probabile che abbiate collegato qualche dispositivo esterno: recatevi nel menu relativo all'audio in entrata ed in uscita per fare in modo che il suono esca dagli altoparlanti della TV e che il microfono in uso sia quello integrato nel DualSense.

