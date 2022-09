PlayStation 5: come disabilitare gli spoiler ed evitare brutte sorprese

Con God of War Ragnarok alle porte, una delle precauzioni che andrebbero prese da tutti i possessori di una PlayStation 5 è la disattivazione degli spoiler, così da evitare anticipazioni di qualsiasi tipo sulla nuova avventura di Kratos e sugli altri giochi disponibili sulla console Sony.

Come disabilitare gli spoiler su PS5

Il primo passaggio da seguire è avviare la console di ultima generazione targata Sony e accedere al menu principale. Da qui, occorre premere il tasto Triangolo per spostare il cursore sulle icone situate nell'angolo in alto a destra e cliccare sull'icona a forma di ingranaggio per far apparire a schermo la pagina delle impostazioni. Scorrere quindi fino alla voce "Dati salvati e impostazioni giochi/app" e poi spostarsi su "Avvisi spoiler": in questo menu è disponibile solo ed esclusivamente "Segnala spoiler relativi ai giochi", che va abilitata per evitare anticipazioni sui giochi.

A cosa serve disabilitare gli spoiler?

Il motivo per il quale tutti i giocatori dovrebbero approfittare di questa particolare impostazione è molto semplice: come tutte le console odierne, PlayStation 5 è piena zeppa di opzioni social e basta visitare il PlayStation Store o gli hub dei vari giochi per incappare in screenshot, dirette streaming e clip estratte dai prodotti. In una mare di contenuti della simile portata, è tutt'altro che improbabile che uno di questi possa mostrare spoiler più o meno importanti come lo scontro finale, la morte di un personaggio o qualsiasi altro tipo di anticipazione. Abilitando il filtro, la quasi totalità di questi contenuti viene oscurata e il giocatore può decidere se visionarla o meno cliccandoci sopra, in maniera molto simile a quanto accade con i Trofei nascosti.

