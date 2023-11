PlayStation 5: come disattivare la voce guida

Per sbaglio avete abilitato la voce guida su PlayStation 5 e siete stufi di ascoltarla nei vari menu della console di ultima generazione? Nessun problema, poiché in questa guida vi aiuteremo a disattivare questa particolare opzione legata all’accessibilità della macchina da gioco.

Per coloro i quali non sapessero di cosa stiamo parlando, la voce guida (o lettore schermo) è una speciale opzione di PlayStation 5 che è compatibile solo con un ristretto numero di lingue e permette agli utenti con disabilità di fare in modo che un sintetizzatore vocale legga il testo visualizzato a schermo. In questo modo, anche i non vedenti o gli ipovedenti possono tranquillamente navigare tra i menu della console.

Se avete questa opzione attiva e volete disabilitarla, dovete innanzitutto accedere alla schermata delle impostazioni di PS5: per farlo, è sufficiente premere Triangolo nella home e poi cliccare sulla piccola icona a forma di ingranaggio. A questo punto, selezionate Accessibilità e cliccate su Lettore schermo per visualizzare tutte le opzioni relative a questa funzionalità. Ora non dovete fare altro che disattivare la prima voce della schermata sulla destra, così che la voce guida non sia più in funzione.

Ovviamente potrete ripetere tutti i passaggi indicati poco più sopra nel caso in cui doveste cambiare idea e voleste abilitare nuovamente l'opzione per la dettatura vocale del testo visualizzato a schermo nei menu di PS5.

