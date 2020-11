PlayStation 5: come funziona la Riproduzione Remota su PS4 e PC?

Sony ha aggiornato le FAQ su PlayStation 5 con l'obiettivo di sciogliere i dubbi su vari argomenti, tra questi anche la Riproduzione Remota su PS5. Come funziona la Riproduzione Remote? Scopriamolo insieme.

Come funziona la Riproduzione remota su PS5?

I giocatori possono accedere alla propria PS5 da un PC o un dispositivo mobile tramite la Riproduzione remota, come per PS4. Con PS5, puoi anche accedere alla tua PS5 da una console PS4 o da un’altra PS5 tramite la Riproduzione remota.

Verranno apportate altre modifiche alla Riproduzione remota con il lancio di PS5?

Stiamo aggiornando la funzionalità di Riproduzione remota di PS4. Adesso, oltre a poter accedere alla tua PS4 da un PC o da un dispositivo mobile, PS4 può accedere anche ad altre console tramite la Riproduzione remota, direttamente dalla tua TV. Questa funzionalità include la possibilità di connettersi alla console PS5 e di riprodurre in streaming un gioco per PS5 sulla tua PS4. Inoltre, la Riproduzione remota aggiungerà supporto per un massimo di tre utenti aggiuntivi nella sessione di Riproduzione remota, consentendo quindi agli utenti di accedere a titoli con multigiocatore locali tramite la Riproduzione remota.

La Riproduzione Remota sarà disponibile al lancio di PS5 come confermato dalla stessa Sony, la nuova app Remote Play è già disponibile per il download su PS4.