PlayStation 5: come modificare i menu della console Sony

Sebbene non sia ancora possibile modificare l'estetica della home di PlayStation 5 con sfondi, temi, icone e suoni diversi da quelli predefiniti, viene comunque data ai giocatori l'opportunità di apportare piccoli cambiamenti alla struttura dei menu, così da avere un'esperienza migliore con il sistema operativo della console di ultima generazione.

Come modificare le icone della home

Ad oggi, la home di PlayStation 5 non può subire grossi cambiamenti e, per esempio, al giocatore non viene ancora concessa la possibilità di creare cartelle come avveniva su PlayStation 4 (o su Xbox). L'unica modifica che il giocatore può decidere di apportare o meno riguarda il blocco di specifiche icone nella schermata principale. L'opzione standard fa sì che l'ordine delle icone nella home sia quello legato all'ultima interazione con il gioco (che si tratti del download o dell'ultimo avvio). Se volte che un gioco resti nella schermata principale a prescindere da tutto, dovrete posizionare il cursore sulla sua icona, premere il tasto Options e, nel menu a tendina che si è appena aperto, attivare la voce 'Mantieni nella Home'. Se il gioco che volete fissare non è tra i riquadri in vista, vi basterà avviare un attimo il gioco per renderlo visibile e poi bloccarlo. Nel caso in cui doveste cambiare idea, invece, sarà sufficiente rimuovere la spunta.

Come personalizzare il Centro di Controllo

A vantare un maggior numero di personalizzazioni è invece il Centro di Controllo di PS5, ossia quella barra che appare sotto le Attività ogni volta che si preme il tasto PlayStation (quello al centro del DualSense, fra i due stick analogici). Sebbene alcune delle icone siano fisse e non possano essere modificate in alcun modo, i giocatori possono decidere di aggiungere o rimuovere quelle meno essenziali. Per procedere in questo modo, occorre aprire il Centro di Controllo e, dopo aver posizionato il cursore su una qualsiasi icona nella parte bassa dello schermo, premere il tasto Options. In questo modo vi si aprirà una schermata organizzata in due strisce di icone separate da una linea: quelle sopra sono le icone attive al momento e quelle sotto sono quelle nascoste. Tramite l'ausilio del cursore, potete spostare giù tutte quelle che non volete vedere e portare in alto quelle che invece volete sempre avere a portata di mano. In questo modo, ad esempio, potreste fissare in alto l'icona relativa alla connessione internet, così da rendere più veloce l'accesso al menu per gestirla.

Avete già letto la guida su come giocare con mouse e tastiera su PlayStation 5?