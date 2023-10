PlayStation 5: come avere il NAT aperto sulla console Sony

State riscontrando problemi con la vostra connessione durante le sessioni di gioco su PlayStation 5 malgrado il corretto funzionamento del modem e l’assenza di problemi di rete? Allora è probabile che dobbiate intervenire sul NAT: scopriamo come fare.

Tutti i tipi di NAT

Il NAT, acronimo che sta per Network Address Translation, può essere di tre tipi ed in base al numero che lo accompagna può garantire un’esperienza di gioco più o meno problematica. Il NAT 3 è quello da evitare assolutamente poiché può generare disconnessioni e altri fastidi, il NAT 2 è quello più comune e dovrebbe permettere nella quasi totalità dei casi di giocare senza particolari problemi ed infine c’è il NAT 1 che è la soluzione ideale, poiché non dovrebbe andare in conflitto con alcun tipo di applicazione, anche quelle che richiedono l’apertura di porte specifiche (senza che il giocatore debba farlo manualmente).

Come vedere il tipo di NAT attivo

Accendete la vostra PlayStation 5 e, dalla schermata principale, premete triangolo per posizionare il cursore nell’angolo in alto a destra, dov’è possibile accedere alle impostazioni cliccando sull’icona a forma di ingranaggio. Qui occorre selezionare Rete e, in Stato Connessione, andare su ‘Visualizza stato della connessione’. Scorrete l’elenco fino a trovare la voce ‘Tipo NAT’, dove vi verrà indicato il numero da 1 a 3.

Come ottenere il NAT 1

Per passare al NAT 1, occorre recarsi in Rete dalla schermata delle opzioni di PlayStation 5 e poi selezionare Impostazioni. Quindi cliccate su ‘Configura connessione internet’ e premete con il tasto Options sulla connessione attualmente attiva, per poi scegliere la voce ‘Impostazioni avanzate’. Cliccando su ‘Impostazioni dell’indirizzo IP’, che di default è settato su automatico, selezionate PPPoE e poi inserite Username e Password in base al vostro provider (TIM, Vodafone, Sky, Wind). Purtroppo solo alcuni provider forniscono i dati d’accesso e quindi non sarà possibile utilizzare questo sistema per sbloccare il NAT da parte di chi ha un tipo di fornitore diverso.

Ecco di seguito i dati d’accesso:

Sky

Username: admin

Password: sky

TIM

Username: aliceadsl

Password: aliceadsl

Vodafone

Username: vodafoneadsl

Password: vodafoneadsl

Windtre

Username: benvenuto

Password: ospite

Una volta terminata la configurazione, eseguite una verifica per assicurarvi che tutto funzioni e che il Tipo NAT sia ora 1.

Modalità DMZ

Se il vostro provider non è nell’elenco, potete attivare il NAT 1 su PlayStation 5 impostando prima un IP statico sulla console e poi abilitando la modalità DMZ solo e soltanto su quell’indirizzo IP. Per dare un IP alla vostra PS5, dovete seguire gli stessi passaggi indicati sopra, ma invece di selezionare PPPoE nelle impostazioni avanzate, dovrete scegliere Manuale ed impostare un indirizzo libero. Quale debba essere quell’indirizzo dipende da com’è configurato il vostro modem/router e da qual’è il range di IP disponibili. Una volta individuato e scelto, dovrete ricorrere sempre alle opzioni del vostro modem/router per importare quell’indirizzo IP in modalità DMZ, così da aprire tutte le porte e far sì che si attivi il NAT 1. Per motivi di sicurezza, sarebbe preferibile evitare di ricorrere a questo sistema e, cosa ancora più importante, di assicurarsi che nessun altro dispositivo si connetta utilizzando quell’IP.

Avete già letto la nostra guida con tutti i consigli su come personalizzare i menu di PlayStation 5?