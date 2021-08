PlayStation 5: come pulire bene la lente del lettore?

In un periodo storico in cui l’entusiasmo per la next-gen (ormai diventata a tutti gli effetti current-gen) è alle stelle - situazione testimoniata anche dalla carenza cronica di scorte sia per PlayStation 5 che per Xbox Series X|S - può capitare che la vostra PS5 si sporchi più del normale a causa di un utilizzo piuttosto frequente.

In questi casi non è quindi raro che polvere e sporcizia si accumulino all’interno della console, facendosi strada attraverso gli interstizi dei canali di raffreddamento della macchina e andandosi poi a depositare sulla componentistica interna, ed in particolare sui componenti meccanici che costituiscono il lettore ottico di PlayStation 5. Quando questo accade, la vostra console potrebbe cominciare a manifestare alcune difficoltà nel leggere e quindi riprodurre correttamente i dischi fisici dei vostri giochi, impedendovi quindi di giocare e restituendo un messaggio di errore relativo al problema riscontrato. Nel caso in cui vi trovaste in una situazione simile, tuttavia, non disperate: esiste infatti una procedura fai-da-te per pulire la lente del lettore ottico della vostra PlayStation 5 che vi permetterà di riportare la situazione alla normalità in maniera facile e veloce.

Per prima cosa dovrete smontare la console per portarne alla luce il lettore ottico, all’interno del quale si trova la lente che vi interessa pulire: per procedere in questo senso vi consigliamo di seguire il video in calce alla notizia, all’interno del quale viene illustrata la procedura completa ufficiale proposta da Sony stessa per smontare e pulire la PlayStation 5. Una volta arrivati a smontare il lettore ottico della console, che riconoscerete facilmente in quanto si presenta sotto forma di un unico blocco di colore grigio chiaro, dovrete esporne la lente per poterla pulire: per farlo dovrete svitare le viti che mantengono chiuso l’involucro metallico del lettore, dopodiché troverete la lente di forma circolare davanti a voi.

Per pulire la lente dallo sporco e dalla polvere accumulati potete ora utilizzare un semplice cotton fioc, passandolo con estrema delicatezza sulla superficie e ruotandolo leggermente tra le dita per rimuovere la polvere. Nel caso in cui questa tecnica non dovesse essere sufficiente, potete riprovare con un altro cotton fioc leggermente inumidito con dell'acqua o imbevuto di un qualche prodotto specifico per pulire vetri e lenti (come ad esempio il Vetril): l’importante è fare molta attenzione in questa fase per assicurarsi che non cadano sulla lente gocce di liquido, che potrebbero danneggiarla irreparabilmente. Si tratta infatti di un processo fai-da-te comunque piuttosto delicato, che richiede mano ferma e pazienza per evitare di danneggiare il prodotto: nel caso in cui non vi sentiate del tutto sicuri di voler tentare l’operazione, potete sempre rivolgervi ad un centro specializzato per la pulizia o la riparazione della console, in modo da delegare la procedura ad un professionista.