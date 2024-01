PlayStation 5: come regolare le impostazioni dell'equalizzatore delle cuffie Sony

Sony ha di recente introdotto nuove funzionalità che permettono ai possessori di alcune cuffie originali per PlayStation 5 di personalizzare le impostazioni e migliorare l'esperienza sia per quello che riguarda i giochi che per ciò che concerne la chat vocale.

Prima di iniziare con i dettagli sull'accesso ai nuovi menu, bisogna specificare che il requisito essenziale per poter usufruire di queste funzionalità occorre aggiornare PlayStation 5 all'ultimo firmware, ossia quello che porta il sistema operativo alla versione 24.01-08.60.00.

Completato questo passaggio, è possibile collegare le cuffie PlayStation alla console e poi aprire il Centro di Controllo premendo il tasto centrale del DualSense: a questo punto, spostate il cursore sull'iconcina a forma di altoparlante e poi cliccate sulla voce per apportare modifiche ai preset EQ. Dopo aver cliccato su questa opzione, potrete decidere se selezionare una delle configurazioni predefinite per i vari generi videoludici oppure se procedere con la personalizzazione di ogni singolo parametro. Altra opzione riguarda invece l'Effetto Locale, grazie al quale è possibile modificare il volume della propria voce quando si utilizza il microfono.

Sappiate che, almeno per il momento, le uniche due cuffie targate Sony che supportano le nuove funzionalità sono le Pulse Explore e le Pulse Elite, quindi non spaventatevi se con altre periferiche non riuscite a visualizzare le nuove opzioni. Occorre anche precisare che le modifiche apportate a questi menu vanno ad influire solo ed esclusivamente sulle performance del dispositivo in uso: le impostazioni vengono infatti salvate sulle cuffie e non sulla console, così che l'utente possa personalizzare l'audio di ogni singola periferica in suo possesso senza dover utilizzare lo stesso preset per tutte.

Avete già dato un'occhiata alla nostra recensione delle cuffie Pulse Explore di PlayStation 5?