PlayStation 5: come reimpostare la risoluzione 4K dal menu?

Grazie all’hardware di nuova generazione, PlayStation 5 è in grado di gestire nativamente risoluzioni 4K Ultra HD, che permettono di avere un’esperienza e un’immagine di gioco molto più definita e pulita rispetto a quelle che si potevano avere con risoluzioni inferiori nelle generazioni di console precedenti.

Per impostazione di default, la vostra PlayStation 5 riproduce automaticamente qualunque contenuto alla risoluzione più alta possibile, dunque se la risoluzione 4K è supportata dal software in riproduzione verrà sempre scelta come risoluzione predefinita per quel prodotto, a meno di non modificare l’impostazione manualmente. Talvolta potrebbe tuttavia capitare che questa impostazione venga modificata per eseguire e riprodurre software o dischi Blu-Ray compatibili con PS5 che non supportano il 4K, impostando una risoluzione dello schermo inferiore e causando quindi una perdita di qualità nell’immagine per tutti i prodotti che invece supportano la risoluzione ultra-HD. Ecco quindi la procedura da eseguire per resettare le impostazioni e attivare nuovamente il 4K su PS5:

aprite il menu delle Impostazioni della console

della console selezionate la scheda relativa alle impostazioni di Schermo e video , e successivamente scegliete l’opzione Uscita video

, e successivamente scegliete l’opzione a questo punto non dovrete fare altro che controllare l’impostazione relativa alla Risoluzione, e nel caso non sia sul valore corretto selezionare l’opzione per il 4k

Differente è il discorso nel caso in cui la vostra necessità sia quella di impostare la risoluzione 4K in uno specifico videogioco: in moltissimi titoli pubblicati per console di nuova generazione è disponibile un’impostazione per passare dalla modalità risoluzione, che porta la risoluzione del gioco ad un 4K nativo peggiorando la fluidità, alla modalità prestazioni, che tendenzialmente cerca di raggiungere e mantenere delle performance a 60fps solidi a scapito della qualità dell’immagine. In questo caso non dovrete basarvi sulle impostazioni della console, ma cercare l’opzione dedicata all’interno del menu delle impostazioni del software in questione.