PlayStation 5: come resettare il controller DualSense

Come ogni altro controller presente sul mercato, anche il DualSense si PlayStation 5 permette di essere resettato alle impostazioni di fabbrica, se e quando questa operazione dovesse rendersi necessaria.

Come resettare il DualSense di PS5

Per prima cosa assicuratevi di spegnere completamente la vostra PlayStation 5 e qualunque altro dispositivo a cui il vostro controller potrebbe connettersi tramite connessione bluetooth (come il vostro PC o smartphone)

la vostra PlayStation 5 e qualunque altro dispositivo a cui il vostro controller potrebbe connettersi tramite connessione bluetooth (come il vostro PC o smartphone) Girate il DualSense in modo da osservarne il retro: dovreste riuscire ad individuare un piccolo foro nella regione inferiore della scocca, appena a destra del logo Sony

nella regione inferiore della scocca, appena a destra del logo Sony All'interno del piccolo foro sopracitato è presente un pulsante fisico , che può essere premuto tramite l'utilizzo di una graffetta - potrete ad esempio utilizzare una di quelle presenti nelle confezioni di un qualunque smartphone moderno

, che può essere premuto tramite l'utilizzo di una graffetta - potrete ad esempio utilizzare una di quelle presenti nelle confezioni di un qualunque smartphone moderno Tenete premuto il tasto di cui sopra per un tempo compreso tra i 3 e i 5 secondi

Al termine del procedimento, collegate il controller alla vostra console PlayStation 5 tramite il cavo USB in dotazione alla console stessa, e attivatelo tramite la pressione del tasto PlayStation al centro del DualSense

Dopo aver eseguito questa procedura i piccoli problemi presentati dal vostro controller dovrebbero essersi risolti, e dovreste quindi essere in grado di collegarlo a qualunque dispositivo desideriate. Se ciò non dovesse essere vero, vi consigliamo di contattare il supporto tecnico di PlayStation, in modo tale da poter ricevere assistenza tecnica sul controller, ricordiamo che tutti i joypad DualSense sono infatti coperti da regolare garanzia in caso di malfunzionamenti all'origine o difetti di fabbrica.