PlayStation 5: come si riconosce il nuovo modello 2022?

PlayStation 5 ha già subito una revisione interna rispetto al modello uscito al lancio e a partire da settembre 2022 i negozi ospitano una nuova versione aggiornata della console Sony, ma come fare per riconoscere la nuova PS5 e distinguerla dal vecchio modello?

Al momento non abbiamo conferme riguardo il debutto della nuova PlayStation 5 in Italia, la revisione di PS5 e PS5 Digital è stata avvistata in Giappone e Australia ma presto con ogni probabilità arriveranno conferme anche per quanto riguarda la distribuzione nel nostro continente.

Tornando quindi alla domanda iniziale: come distingue la PS5 nuova da quella vecchia? Da premettere come non ci siano differenze nella confezione e anche esteticamente la console è rimasta la stessa, sebbene sia più leggera: di fatto PS5 Standard Edition è passata da 4.5 KG del modello iniziale ai 4.2 KG della prima revisione e ora ai 3.9 KG del nuovo modello mentre PlayStation 5 Digital è passata da 3.9 KG a 3.6 KG e ora 3.4 KG.

L’unico modo dunque per capire se stiamo acquistando l’ultimo modello di PlayStation 5 prodotto nel 2022 è quello di controllare il codice seriale di PlayStation 5: PS5 Digital Edition si riconosce grazie al codice CFI-1202B mentre PlayStation 5 Standard con lettore ottico è riconoscibile dalla sigla CFI-1202A.

A partire da agosto 2022 Sony ha aumentato il prezzo di PlayStation 5 in Italia e altri paesi (ma non negli Stati Uniti): PS5 Standard costa 549.99 euro invece di 499.99 euro mentre la Digital Edition costa ora 449.99 euro invece di 399,99 euro.