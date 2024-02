PlayStation 5: come ridurre la luminosità del LED frontale con la nuova opzione

Sony sta lentamente ampliando il ventaglio di opzioni disponibili per la sua PlayStation 5, così che i possessori della console di ultima generazione possano personalizzare quanto più possibile la loro esperienza di gioco e modificare piccoli aspetti che potrebbero fare la differenza. Uno di questi riguarda la luminosità del LED frontale.

Se per qualche ragione siete infastiditi dalla luminosità della luce di PlayStation 5, sappiate che da oggi è possibile modificarla leggermente tramite un'apposita opzione.

Il primo passaggio consiste come al solito nell'effettuare l'accesso al menu delle impostazioni: dalla schermata principale di PlayStation 5, premete il tasto Triangolo per spostare il cursore nell'angolo dello schermo e poi cliccate sull'icona a forma di Ingranaggio. Una volta nel menu, selezionate prima Sistema e poi Beep e luce. Nella parte destra dello schermo noterete sia le opzioni per modificare il suono all'accensione della vostra PlayStation 5 (potete abbassarne il volume oppure disabilitarlo del tutto) che quelle per modificare la luminosità della luce che indica che la console è in funzione. Oltre all'opzione standard, che è la più luminosa, ne troverete altre due che permetteranno di rendere meno visibile il LED.

Nel caso in cui doveste notare che questa opzione è assente nei menu della vostra PlayStation 5, non preoccupatevi. Si tratta infatti di una funzionalità disponibile al momento solo per gli utenti che hanno scaricato la versione Beta del nuovo firmware e, di conseguenza, per poterla utilizzare normalmente bisognerà attendere che l'aggiornamento raggiunga la sua versione finale e possa essere scaricato da qualsiasi possessore di PS5.

