PlayStation 5: come risolvere il problema del coil whine

Avete di recente acquistato una PlayStation 5 e avete notato che durante l'esecuzione dei giochi emette uno strano ronzio elettrico che si intensifica in specifici momenti? Sappiate allora che la vostra console soffre di un problema che prende il nome di coil whine e coinvolge numerose console di nuova generazione Sony.

Questa problematica è piuttosto diffusa negli apparecchi elettronici e non di rado capita di imbattersi in schede madri e schede video che, una volta montate, emettono questo genere di ronzii in maniera più o meno insistente quando la macchina è in funzione a causa della vibrazione di un condensatore (come nel caso di PlayStation 5) o di altri componenti elettronici. Purtroppo anche molte unità di PlayStation 5 soffrono di questo problema, il quale può manifestarsi con livelli di rumorosità che spaziano da un lieve rumore che difficilmente può essere udito da chi è a qualche metro dalla console ad un forte ronzio ben distinguibile anche se non ci si trova a pochi passi da PS5.

Cosa occorre fare nel caso in cui una console dovesse presentare questo problema? Purtroppo non vi è alcuna soluzione se non quella di tenere la console così com'è e magari posizionandola in modo che il rumore non giunga alle orecchie di chi sta giocando. In casi estremi, ovvero quelli in cui il rumore è così forte da impedire all'utente di giocare serenamente, è possibile contattare l'assistenza Sony e accordarsi per una sostituzione della macchina, che però potrebbe non essere immediata a causa della carenza di scorte in tutto il mondo.

Va precisato che in alcuni casi è possibile che la console Sony non soffra di coil whine e che il rumore che tanto vi infastidisce durante le sessioni di gioco non sia altro che il suono prodotto dalla ventola che continua a sfiorare un'etichetta. Questo piccolo oggetto è infatti stato montato nel modo errato su una serie di macchine da gioco e il suono che produce a causa della ventola che ripetutamente va a sbatterci contro è molto simile al coil whine, inducendo erroneamente i giocatori a pensare che si tratti di un altro tipo di problema. A questo proposito, sulle nostre pagine trovate le informazioni su come individuare l'etichetta montata male su PlayStation 5 per poterla poi rimuovere e rendere la console più silenziosa.