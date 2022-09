PlayStation 5: come da tradizione è stato avvistato un nuovo bundle con FIFA 23

Nei giorni scorsi, Sony ha annunciato l'arrivo di una confezione speciale de DualSense a tema FIFA 23, il pacchetto include un controller DualSense bianco e alcuni codici per riscattare una serie di bonus e contenuti digitali per FIFA 23 Ultimate Team. Ma c'è di più...

Il sito tedesco WinFuture ha svelato probabilmente in anticipo sui tempi l'esistenza di un nuovo bundle PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition a tema FIFA. Niente di nuovo in realtà, semplicemente una confezione che include la console e una copia del nuovo gioco Electronic Arts, come già accaduto per FIFA 22 e come accaduto per anni con PlayStation 4, console protagonista di bundle e pacchetti speciali a tema dedicati al gioco di calcio più venduto del mondo.

Le console incluse nel bundle sarebbero quelle già in commercio e non il modello più recente con un minor peso e alcune ottimizzazioni (ecco come riconoscere il nuovo modello di PS5 2022), per quanto riguarda i prezzi invece il bundle PS5 Standard e FIFA 23 costerà probabilmente 699 euro (prezzo che ci sembra in realtà troppo alto, forse un errore della fonte?) mentre il bundle con PS5 Digital Edition e un codice per il download del gioco ha un prezzo di 550 euro, nella confezione è ovviamente incluso anche un controller DualSense, di colore bianco.