PlayStation 5: come trasferire giochi e salvataggi da PS4

Grazie ad una serie di video informativi pubblicati da Sony, è ora possibile conoscere quali sono i metodi attraverso i quali i possessori di PlayStation 4 o PlayStation 4 Pro potranno trasferire sia i giochi che i salvataggi sulla nuova PlayStation 5.

Come trasferire i giochi da PS4 a PS5

Se siete in possesso di una PlayStation 4 con diversi giochi installati, potrete approfittare della funzione "Trasferimento dati" al day one di PlayStation 5. Innanzitutto assicuratevi di aver aggiornato PS4 all'ultimo firmware e poi effettuate l'accesso al vostro account principale, assicurandovi che entrambe le console siano connesse alla stessa connessione internet (l'ideale sarebbe collegare le due console con un cavo ethernet). A questo punto avviate la funzione Trasferimento dati e in una manciata di minuti sarete in grado di copiare tutta la vostra libreria e i vostri salvataggi sulla console next-gen. In alternativa potreste fare uso di un hard disk esterno, sul quale potete copiare tutti i titoli PS4 che vi interessano e poi collegare lo stesso dispositivo alla nuova PS5 per spostare su SSD questi prodotti.

Nel caso in cui non foste in grado di approfittare di uno dei due metodi citati sopra, sappiate che le licenze legate ai giochi che avete acquistato vi permettono di procedere al download dei giochi in vostro possesso anche su PS5 tramite PlayStation Store e poi di giocarli grazie alla retrocompatibilità. Per quello che riguarda invece i giochi su disco, i futuri acquirenti di PlayStation 5 Standard Edition potranno semplicemente inserire il disco nel lettore ed iniziare a giocare senza preoccuparsi di altro.

Come trasferire i salvataggi da PS4 a PS5

A meno che non abbiate trasferito i giochi con il Trasferimento dati o un hard disk esterno, potreste aver bisogno di un sistema attraverso il quale copiare tutti i vostri salvataggi da una console all'altra. Se disponete di un abbonamento al PlayStation Plus attivo potete semplicemente caricare nel cloud tutti i vostri salvataggi tramite il menu delle impostazioni di PlayStation 4 e poi scaricarli sulla nuova console Sony allo stesso modo. Una possibile alternativa è quella di ricorrere all'utilizzo di una comune chiavetta USB, sulla quale potete trasferire tutti i vostri salvataggi per poi riversarli su PS5 senza problemi.

Ricordate però che alcuni dei giochi che riceveranno un upgrade gratuito a PS5 non garantiranno la compatibilità dei salvataggi (uno di questi sarà Marvel's Spider-Man, i cui save non funzioneranno con quelli della Ultimate Edition).