PlayStation 5: come usare il controller DualShock della PS4 su PS5

L’introduzione del controller DualSense in accompagnamento a PlayStation 5 rispetta pienamente la tradizione di evoluzione dei controller portata avanti da Sony in occasione di ogni nuova generazione di console, introducendo ad esempio il touchpad con il DualShock 4 e il feedback aptico e i grilletti adattivi con il DualSense.

In considerazione di queste premesse è quindi lecito chiedersi se sia possibile usare il DualShock 4 sulla nuova PlayStation 5, magari per giocare insieme ad alcuni amici in modalità multigiocatore cooperativa o competitiva locale. Sebbene la risposta più logica potrebbe sembrare no, visto anche che in passato nessun controller PlayStation era mai stato ufficialmente compatibile con la console della generazione successiva, questa volta Sony ha voluto distaccarsi almeno in parte dalla tradizione passata, permettendo l’utilizzo dei controller DualShock 4 anche su PlayStation 5, seppur con alcune limitazioni.

La più importante di queste limitazioni è senza dubbio quella relativa alla tipologia di giochi che supportano l’utilizzo del vecchio DualShock 4: i titoli che appartengono a questa categoria sono infatti solamente quelli che appartengono alla generazione PlayStation 4 e che possono essere riprodotti sulla console di nuova generazione di Sony tramite la modalità retrocompatibilità. Sono quindi esclusi da questa lista, quindi, tutti i titoli cross-generazionali nella loro versione PlayStation 5, oltre che naturalmente tutti quei prodotti creati per funzionare esclusivamente sulle console di nuova generazione. Questa restrizione è stata imposta, a detta della stessa Sony, per spingere gli utenti a godersi i migliori giochi next-gen per PlayStation 5 attraverso l’utilizzo di un controller DualSense e lo sfruttamento di tutte le innovazioni tecnologiche che quest’ultimo introduce.

Come usare un controller PS4 su PS5

Per prima cosa dovrete resettare il vostro controller. Per farlo, girate il controller sottosopra in modo da osservarne la zona sul retro, e vicino al tasto L2 e ad una delle viti della scocca potrete notare un piccolo foro. Prendete quindi un piccolo oggetto appuntito, come una graffetta simile a quelle per aprire i carrelli della sim negli smartphone, e inseritelo all’interno del foro: una volta raggiunto il piccolo pulsante che si trova al suo interno tenetelo premuto per almeno 5 secondi. A questo punto il vostro controller si sarà resettato, e potrete collegarlo a PlayStation 5 utilizzando il cavo USB in dotazione

Dopo questo passaggio aprite il menu delle Impostazioni e selezionate Accessori > Generali > Bluetooth > Accessori

Una volta arrivati all’interno di questa schermata dovrete rendere visibile il vostro DualShock 4 alla ricerca bluetooth di PlayStation 5: per farlo, tenete premuti i tasti Share e PS.

Nel caso in cui vogliate comunque collegare un DualShock 4 alla vostra PlayStation 5 per utilizzarlo con uno dei videogiochi eseguiti in modalità retrocompatibilità vi basterà seguire questa semplice proceduraNon appena la vostra console rileverà il vostro controller come un dispositivo Bluetooth selezionatelo, e potrete finalmente scollegare il cavo USB senza rischiare di scollegare il controller. Buon divertimento!