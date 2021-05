PlayStation 5: come usare il Remote Play su Android e iOS

Dal momento che ora è possibile utilizzare il DualSense di PS5 su iPhone iPad con il Remote Play, potrebbe fare comodo sapere tutto su questa particolare funzionalità della console Sony grazie alla quale è possibile giocare da remoto su PC, Android, iOS e persino PS4.

Come installare l'applicazione su PC, Android e iOS

Il primo passo da seguire è quello di installare l'applicazione sul proprio dispositivo tra quelli elencati qui sotto:

Una volta installata l'applicazione, effettuate l'accesso al vostro account PlayStation Network che utilizzate anche su PS5. Se invece volete utilizzare la vostra vecchia PlayStation 4 come dispositivo per giocare in streaming da PlayStation 5, non dovete far altro che assicurarvi di aver effettuato l'accesso con lo stesso account di PS5 e poi avviare l'app "PS5 Remote Play" dalla home.

Come attivare il Remote Play su PS5

Per attivare questa funzionalità dalla vostra PlayStation 5 dovete aprire il menu Impostazioni, scegliere Sistema e infine Riproduzione remota: in questa schermata attivate l'opzione "Abilita Riproduzione remota". Se volete accendere la console da remoto mentre è in modalità riposo, dovete aprire le Impostazioni, selezionare Sistema e poi Risparmio energetico: da qui potete poi aprire le "Funzioni disponibili in modalità di riposo" e abilitare sia "Rimani connesso a Internet" che "Abilita l'accensione della PS5 dalla rete".

Come giocare in remoto da PS5

Una volta predisposta la PS5 e il dispositivo che volete utilizzare, assicuratevi che la console sia aggiornata all'ultima versione e sia accesa o in modalità riposo. A questo punto avviate l'applicazione ed effettuate l'accesso per prendere il controllo da remoto della vostra PlayStation 5 tramite l'interfaccia touch. Se disponete di un DualSense o di un altro controller bluetooth compatibile con il vostro dispositivo potete effettuare il collegamento per utilizzarlo. Chi gioca da PC può utilizzare anche un DualSense, purché il collegamento avvenga tramite cavo USB.

Va precisato che nei seguenti casi il Remote Play non funzionerà:

Quando lo Share Play o qualsiasi altro tipo di trasmissione video è in corso

Quando si sta visualizzando un Blu-ray o un DVD

Quando la console si trova in modalità VR o è attivo il PlayStation VR

